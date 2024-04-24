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К 2026 году планируется построить три города, 29 сел и поселков в Восточно-Зангезурской зоне

К 2026 году планируется построить три города, 29 сел и поселков в Восточно-Зангезурской зоне К 2026 году планируется строительство трех городов, пяти поселков и 24 деревень в Зангилане, Джабраиле и Губадлы.
Карабах
24 апреля 2024 г. 14:10
К 2026 году планируется построить три города, 29 сел и поселков в Восточно-Зангезурской зоне

К 2026 году планируется строительство трех городов, пяти поселков и 24 деревень в Зангилане, Джабраиле и Губадлы.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев заявил на панельной дискуссии на тему "Устойчивое развитие в Карабахе" в рамках проходящей в Лачыне международной конференции с участием экспертов из 30 стран.

"Эти инициативы основаны на современных принципах городского планирования, которые, конечно же, отдают приоритет устойчивому развитию, инклюзивности и безопасности. Но мы также должны упомянуть, что в соответствии с целями COP29 мы обязуемся сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2050 году и создать зону чистого нулевого уровня выбросов на освобожденных территориях. Мы разрабатываем экологически чистые источники энергии, используя водные энергетические ресурсы в Зангилане", - рассказал он.

В. Гаджиев отметил, что в Зангилане уже есть четыре гидроэлектростанции общей мощностью около 42 мегаватт и они уже построены и эксплуатируются.

По его словам, в Джебраиле также реализуются крупные проекты в области ВИЭ: "Солнечные электростанции мощностью 240 МВт - это грандиозный проект, который компания ВР планирует реализовать в Джабраиле. Следующим будет проект Nobel Energy с партнерами, которые также собираются построить здесь солнечную станцию мощностью 100 МВт. Это, по сути, вносит значительный вклад в создание зоны зеленой энергетики на освобожденных территориях, о чем мы объявили".

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Версия на английском языке Three cities, 29 villages and towns to be built in East Zangazur area by 2026
Версия на азербайджанском языке Şərqi Zəngəzur zonasında 2026-cı ilə qədər 3 şəhər, 29 kənd və 5 qəsəbənin salınması planlaşdırılır

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