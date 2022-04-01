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ANAMA подписала меморандумы о взаимопонимании с четырьмя организациями

ANAMA подписала меморандумы о взаимопонимании с четырьмя организациями Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подписало меморандумы о взаимопонимании с четырьмя организациями из Турции, России и Словении.
Карабах
1 апреля 2022 г. 13:20
ANAMA подписала меморандумы о взаимопонимании с четырьмя организациями

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подписало меморандумы о взаимопонимании с четырьмя организациями из Турции, России и Словении.

Как сообщает Report, меморандумы были подписаны с Фондом прав и свобод человека и гуманитарной помощи (IHH) (Турция), ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" (Россия), НПО Ассоциация гуманитарных действий (IMFAD) (Турция) и ITF Human Security Enhancement Organization (Словения).

Подписание меморандумов состоялось в Баку в рамках международной конференции на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Повестка конференции охватывает такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.

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Версия на английском языке ФотоANAMA signs memos of mutual understanding with four organizations

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