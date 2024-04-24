О нас

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за поддержку в восстановлении освобожденных территорий

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за поддержку в восстановлении освобожденных территорий Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за поддержку в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.
Карабах
24 апреля 2024 г. 14:21
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за поддержку в восстановлении освобожденных территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за поддержку в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым глава Азербайджанского государства сказал:

"Я хотел бы особо выразить благодарность Садыру Нургожоевичу за поддержку в деле восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий. По инициативе президента Кыргызстана Кыргызстан будет осуществлять строительство за счет своих средств средней школы в Агдамском районе. Завтра мы вместе посетим Физулинский и Агдамский районы и примем участие в закладке школы. Мы благодарны за такую братскую поддержку, она имеет для нас очень большое значение".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında dəstəyinə görə Qırğızıstana təşəkkürünü bildirib

Самое важное

Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:11
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
23 апреля 2024 г. 18:48
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
23 апреля 2024 г. 18:38
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
19 апреля 2024 г. 17:32
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi