Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за поддержку в восстановлении освобожденных территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за поддержку в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за поддержку в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым глава Азербайджанского государства сказал:

"Я хотел бы особо выразить благодарность Садыру Нургожоевичу за поддержку в деле восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий. По инициативе президента Кыргызстана Кыргызстан будет осуществлять строительство за счет своих средств средней школы в Агдамском районе. Завтра мы вместе посетим Физулинский и Агдамский районы и примем участие в закладке школы. Мы благодарны за такую братскую поддержку, она имеет для нас очень большое значение".