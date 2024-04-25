Венгрия разрабатывает план своего участия в восстановительных работах в Карабахе

Венгрия разрабатывает план своего участия в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Венгрия разрабатывает план своего участия в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

"Венгрия разрабатывает план своего участия в проводимых в Карабахе восстановительных работах. К ноябрю этого года указанный план будет готов, он позволить определить сферы деятельности, в которых могут участвовать венгерские компании”, -заявил Сийярто.