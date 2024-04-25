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Венгрия разрабатывает план своего участия в восстановительных работах в Карабахе

Венгрия разрабатывает план своего участия в восстановительных работах в Карабахе Венгрия разрабатывает план своего участия в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
25 апреля 2024 г. 11:11
Венгрия разрабатывает план своего участия в восстановительных работах в Карабахе

Венгрия разрабатывает план своего участия в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

"Венгрия разрабатывает план своего участия в проводимых в Карабахе восстановительных работах. К ноябрю этого года указанный план будет готов, он позволить определить сферы деятельности, в которых могут участвовать венгерские компании”, -заявил Сийярто.

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Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: Qarabağın bərpa işlərində iştirakla bağlı planımız noyabra qədər hazır olacaq

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