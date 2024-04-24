Международные эксперты из 30 стран ознакомились с восстановительными работами в Лачыне

Участники международного форума "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" ознакомились с результатом восстановительных работ проведенных в Лачыне.

Участники международного форума "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" ознакомились с ходом восстановительных работ в Лачыне.

Как сообщает Report, гости совершили прогулку по городу и посетили рыбоводческое хозяйство "Хакари".

Здесь же участники конференции сделали фото на память.

Напомним, что сегодня в Лачыне в рамках международного форума "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" прошла международная конференция с участием иностранных экспертов из 30 стран.

Участники мероприятия в рамках панельных дискуссий обсудили устойчивое развитие Карабахского региона Азербайджана.