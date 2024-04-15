Замминистра: Обращение Армении в Международный суд должно быть отклонено по существу

Обращение Армении в Международный суд по применению Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации должно быть отклонено, потому что Армения не выполнила предварительные условия для подобного обращения. Кроме того, третье обращение Армении никоим

Обращение Армении в Международный суд по применению Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации должно быть отклонено, потому что Армения не выполнила предварительные условия для подобного обращения. Кроме того, третье обращение Армении никоим образом не подпадает под юрисдикцию этой конвенции, что требует отклонения иска по существу.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов в ходе слушаний по предварительным возражениям Азербайджана в Международном суде в Гааге, заявив о невыполнении Арменией обязательств по статье 22.

По его словам, статья 22 подразумевает, что спор может быть передан в суд, если он не урегулирован путем переговоров.

Мамедов подчеркнул, что третья жалоба Армении содержала необоснованные обвинения по поводу жестокого обращения с армянскими солдатами, военнослужащими и гражданскими лицами во время военного конфликта, что Азербайджан категорически не приемлет.

"Эти вопросы не подпадают под юрисдикцию суда в рамках международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации... Тем не менее Азербайджан относится очень серьезно к этим обвинениям и ни в коем случае не потворствует предполагаемым нарушениям международного гуманитарного права и других международных норм в области прав человека. Напротив, очень серьезно относится к подобным обвинениям. Имеющееся данные показывают, что, в отличие от Армении, Азербайджан не уклоняется осудить своих граждан по соответствующим искам, когда обвинения были доказаны в ходе судебного процесса", - добавил замминистра.

По словам Мамедова, Азербайджан вернул Армении практически всех задержанных и военнопленных, только некоторые оказались в заключение, которые были обвинены в серьезных преступлениях или находятся под следствием по ним.