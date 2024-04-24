Вахид Гаджиев: Агалы - пример осуществления национальных приоритетов и программы "Великого возвращения"

"Умное село" Агаллы Зангиланского района - образцовый пример национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года и государственной программы "Великое возвращение".

"Умное село" Агаллы Зангиланского района - образцовый пример национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года и государственной программы "Великое возвращение".

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев заявил на панельной дискуссии на тему "Устойчивое развитие в Карабахе" в рамках проходящей в Лачыне международной конференции с участием экспертов из 30 стран.

"После освобождения наших территорий от оккупации Азербайджан наметил всеобъемлющую стратегию, включая национальные приоритеты социально-экономического развития до 2030 года и государственную программу "Великое возвращение", направленных на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура. И, конечно, в качестве наглядного примера можно привести деревню Агалы", - рассказал он.

По его словам, в деревне есть все необходимое для комфортного проживания. При строительстве широко использовались теплоизоляционные материалы, а крыши домов были оборудованы солнечными панелями для нагрева воды.