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Замминистра: Политика Армении была направлена на препятствование возращению местного азербайджанского населения в Карабах

Замминистра: Политика Армении была направлена на препятствование возращению местного азербайджанского населения в Карабах Расистская политика Армении на ранее оккупированных территориях была направлена на то, чтобы предотвратить возвращение азербайджанского населения на эти места.
Карабах
23 апреля 2024 г. 13:40
Замминистра: Политика Армении была направлена на препятствование возращению местного азербайджанского населения в Карабах

Расистская политика Армении на ранее оккупированных территориях была направлена на то, чтобы предотвратить возвращение азербайджанского населения на эти места.

Как передает Report, об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов в ходе первого раунда устных аргументов азербайджанской стороны в рамках слушаний по делу о применении ICERD (Азербайджан против Армении) в Международном суде в Гааге.

"Незаконно вторгшись на территорию Азербайджана и оккупировав ее, Армения в течение последующих десятилетий продолжала осуществлять широко распространенную расистскую политику, которая является предметом иска Азербайджана. Кампания Армении включала в себя целый ряд действий, в том числе установку мин-ловушек и наземных мин, а также разрушительное воздействие на окружающую среду и ресурсы ранее оккупированных территорий. И все они были направлены против местного азербайджанского населения или против предотвращения его возвращения", - сказал он.

Замминистра также подчеркнул, что недавно в центре Еревана был проведен марш нацистов в честь основоположника цехакронизма Гарегина Нжде. "Для государства, которое якобы привержено искоренению расовой дискриминации, я удивляюсь, почему Армения сегодня позволяет проводить подобные парады в своей столице средь бела дня",- добавил он.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Armenians set up mine traps to prevent return of ethnic Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Etnik azərbaycanlıların qayıdışını əngəlləmək üçün ermənilərin mina tələləri quraşdırması ilə bağlı yeni sübutlar var

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