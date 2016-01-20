Скончался итальянский кинорежиссер Этторе Скола

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Итальянский режиссер Этторе Скола скончался в возрасте 84 лет в Риме, cообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Скола считается одним из главных мэтров современного итальянского кино. Он был дважды номинирован на "Оскар" и завоевал множество наград, включая призы Каннского и Берлинского кинофестивалей.

Среди известных фильмов режиссера "Необычный день" (1977) с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни и "Мы так любили друг друга".

Премьер-министр Италии Маттео Ренци, выражая соболезнования, назвал Сколу мастером, который мог с невероятной остротой понимать Италию, ее общество и изменения, через которые она прошла.