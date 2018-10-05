Железные дороги России и Индии намерены создать совместного оператора для перевозок через "Север-Юг"

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Российские железные дороги" (РЖД) подпишут с "Индийскими железными дорогами" меморандум о создании совместного оператора для организации грузоперевозок по коридору "Север - Юг".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

По его словам, одно из важных направлений сотрудничества компаний - организация перевозок по этому коридору.

"Важное направление, которое развивается в этом году, - это организация перевозок на коридоре "Север - Юг", создание совместного оператора. Мы считаем, что это один из важнейших проектов, который существенно позволит повысить объемы перевозок и транзита через Россию грузов из Индии в Европу и обратно", - сказал А.Мишарин.

Он отметил, что РЖД сегодня намерены подписать меморандум о соглашение о развития сотрудничества с "Индийскими железными дорогами", которое включает в себя разработку и поставку систем диспетчерского управления, систем автоматики, создание совместного оператора, изучение и подготовку документов по организации совместных документов по организации грузовых перевозок.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран. Основным преимуществом коридора является сокращение сроков доставки грузов в два или три раза.