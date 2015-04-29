​В министерстве транспорта прошла встреча, связанная с I Европейскими играми

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В целях подготовки к I Европейским играм в министерстве транспорта прошла встреча с представителями крупных компаний, занимающихся в столице пассажирской перевозкой, включая и такси.

Как сообщает Report, в информации министерства транспорта говорится, что на встрече обсудили положение в области пассажирской перевозки, коснулись недочетов. Были также выслушаны отзывы и предложения, даны соответствующие поручения в целях организации пассажирской перевозки в дни Европейских игр на высоком уровне.