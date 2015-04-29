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    ​В министерстве транспорта прошла встреча, связанная с I Европейскими играми

    С представителями занимающихся пассажирской перевозкой компаний обсудили нынешнее положение и недостатки в данной сфере

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В целях подготовки к I Европейским играм в министерстве транспорта прошла встреча с представителями крупных компаний, занимающихся в столице пассажирской перевозкой, включая и такси.

    Как сообщает Report, в информации министерства транспорта говорится, что на встрече обсудили положение в области пассажирской перевозки, коснулись недочетов. Были также выслушаны отзывы и предложения, даны соответствующие поручения в целях организации пассажирской перевозки в дни Европейских игр на высоком уровне.  

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