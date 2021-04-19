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В Баку затруднено движение автобусов по 11 маршрутным линиям

В Баку затруднено движение автобусов по 11 маршрутным линиям В настоящее время затруднено движение транспортных средств
Инфраструктура
19 апреля 2021 г. 09:36
В Баку затруднено движение автобусов по 11 маршрутным линиям
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Ведутся ремонтные работы на участке подземной газовой сети на пересечении улиц 28 Мая и Ковкаб Сафаралиевой в Насиминском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

По этой причине в настоящее время затруднено движение транспортных средств от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до участка, где ведутся работы.

В связи с высокой плотностью транспортных средств имеются задержки в интервале движения автобусов по 11 маршрутным линиям, включая регулярные и экспресс маршруты, проходящие через этот участок.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 11 marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkətində gecikmə var

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