В Баку затруднено движение автобусов по 11 маршрутным линиям

В настоящее время затруднено движение транспортных средств

Ведутся ремонтные работы на участке подземной газовой сети на пересечении улиц 28 Мая и Ковкаб Сафаралиевой в Насиминском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

По этой причине в настоящее время затруднено движение транспортных средств от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до участка, где ведутся работы.

В связи с высокой плотностью транспортных средств имеются задержки в интервале движения автобусов по 11 маршрутным линиям, включая регулярные и экспресс маршруты, проходящие через этот участок.