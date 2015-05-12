В Баку открылась Международная выставка транспорта

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском Экспо-центре начала работу 14-я Международная выставка транспорта, транзита и логистики TransCaspian 2015. Как сообщает Report, выставка является ведущим событием транспортной сферы Кавказского региона, которое содействует развитию транспортной инфраструктуры Азербайджана, демонстрации возможностей привлечения транзитных грузов через Азербайджан, нахождению наиболее оптимальных вариантов перевозок для грузовладельцев.

Выступивший на открытии мероприятия заместитель министра транспорта Муса Панахов рассказал о работах, проводимых в стране в транспортной сфере. Он отметил, что недавно на границе Турции и Грузии на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс открылся основной тоннель протяженностью 4,5 км.

На выставке TransCaspian 2015 принимают участие компании из Азербайджана, Австрии, Беларуси, Германии, Грузии, Латвии, Литвы, России, Франции, Швейцарии. На данный момент среди участников выставки Access Trans, Alstom Transport, Auto Lift Gmbh, Liebherr, Stadler Rail Management AG, Trans Caucas Terminals, Гомельский Вагоностроительный Завод, Первая Локомотивная Компания, Уралвагонзавод, МТЗ Трансмаш и многие другие. На выставке, наряду с коммерческими компаниями, примут участие государственные транспортные структуры Азербайджана – ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское пароходство" и Государственная автомобильная транспортная служба. Экспозиция выставки представит такие сектора, как морские и наземные перевозки, порты и портовое оборудование, железнодорожный транспорт, информационные системы, коммерческий транспорт. Швейцарская компания Stadler Rail Management AG, которая занимается производством пассажирских и специализированных вагонов и трамваев выступает спонсором выставки TransCaspian.

Таким образом, выставка TransCaspian 2015 создаст прекрасную возможность для расширения и установления новых эффективных и взаимовыгодных контактов, заключения перспективных контрактов и вложения инвестиций обмена опытом, оценки рынка.

Организаторами выставки TransСaspian 2015 являются компания Iteca Caspian LLC и ее британский партнер ITE Group PLC: "Наряду с расширением существующих связей, выставка будет способствовать налаживанию новых выгодных взаимосвязей, подписанию перспективных контрактов, вложению инвестиций, обмену опытом и оценке рынка".

Выставка TransCaspian поддерживается министерством транспорта Азербайджанской Республики, Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Конфедерацией предпринимателей Азербайджана (ASK). TransCaspian пройдет на одной площадке с 5-й Каспийской международной выставкой "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт".