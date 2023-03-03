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В Азербайджане стартовал твиннинг-проект по усилению безопасности дорожного движения

В Азербайджане стартовал твиннинг-проект по усилению безопасности дорожного движения Сегодня в Азербайджане состоялась церемония открытия твиннинг-проекта "Усиление безопасности дорожного движения в Азербайджане", осуществляемого при финансовой поддержке Европейского союза.
Инфраструктура
3 марта 2023 г. 11:08
В Азербайджане стартовал твиннинг-проект по усилению безопасности дорожного движения

Сегодня в Азербайджане состоялась церемония открытия твиннинг-проекта "Усиление безопасности дорожного движения в Азербайджане", осуществляемого при финансовой поддержке Европейского союза.

Как сообщает Report, начальник отдела международного сотрудничества Министерства цифрового развития и транспорта Шахин Исмаилов рассказал, что в рамках проекта предполагается совершенствование законодательства в области безопасности дорожного движения.

"Основной целью проекта, который продлится до октября следующего года, является повышение безопасности дорожного движения и принятие соответствующих мер в этом направлении, предотвращение дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и другими серьезными осложнениями, совершенствование законодательства в этом направлении, принятие институциональных мер, повышение кадрового потенциала для повышения безопасности дорожного движения, пропаганда и агитация.

В рамках проекта планируется пригласить 58 экспертов из Польши и Литвы. Предусматривается разработка плана мероприятий по совершенствованию законодательства, подготовка предложений в этом направлении, а также разработка плана коммуникаций. Также планируется разработать дорожную карту по пропаганде и агитации. В течение двух лет эти документы будут разрабатываться совместно иностранными и местными экспертами. Проект реализуется по 3 компонентам - это совершенствование законодательства, создание эффективной системы управления безопасностью дорожного движения и повышение кадрового потенциала. По каждому компоненту будет подготовлен соответствующий документ. Бюджет проекта составляет 1 миллион евро", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə dair tvinninq layihəsinə start verilib

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