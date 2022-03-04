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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 130 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 130 рейсов В московских аэропортах задержаны 29 рейсов, отменены 109.
Инфраструктура
4 марта 2022 г. 10:42
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 130 рейсов

В московских аэропортах задержаны 29 рейсов, отменены 109.

Как передает Report, отменены рейсы не только в города с закрытыми аэропортами на юге России, но и в такие города, как Ульяновск или Челябинск.

Так, во Внуково - 7 рейсов задержано, 52 отменено, Домодедово - 9 рейсов задержано, 8 отменено, Шереметьево - 13 рейсов задержано, 49 отменено.

Во Внуково на ближайшие три часа отменены рейсы в Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сочи, Челябинск, Ульяновск и Элисту, задержаны рейсы в Нарьян-Мар, Минеральные воды и Нальчик. В Домодедово отменены рейсы в Касабланку и Навои, задержаны в Сочи и Ереван. В Шереметьево отменены рейсы в Мадрид, Гавану, Цюрих, Милан, Мадрид, Париж, Белград, Берлин, Ереван, Белгород и Симферополь, задержаны — в Казань, Анталью, Стамбул, Ереван, Шарм-эль-Шейх, Чебоксары и Ларнаку.

Аэропорты на юге России приостановили работу в связи с военной операцией на Украине. За это ряд стран, в том числе весь Евросоюз, ввели санкции в отношении России, а также закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

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Версия на английском языке Over 130 flights delayed and canceled at Moscow airports

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