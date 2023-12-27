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В 4-й и 5-й жилые кварталы Агдама будут переселены более 8 тыс. человек

В 4-й и 5-й жилые кварталы Агдама будут переселены более 8 тыс. человек В четвертый и пятый жилые кварталы Агдама планируется переселить более 8 тыс. человек.
Инфраструктура
27 декабря 2023 г. 13:20
В 4-й и 5-й жилые кварталы Агдама будут переселены более 8 тыс. человек

В четвертый и пятый жилые кварталы Агдама планируется переселить более 8 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев.

"Площадь 4-го жилого квартала составит 13,96 га, сюда планируется переселить 4 450 человек. Всего предполагается строительство жилых зданий на 1 080 квартир, состоящих из 1, 2, 3 и 4 комнат. Площадь 5-го жилого квартала составит 12,12 га, в нем будут построены жилые здания на 1 115 квартир. Сюда планируется переселить 3 803 человека.

Помимо этого, в комплексе предусмотрено строительство футбольных полей, наземной парковки, беседок, детских игровых площадок. Жилые комплексы будут обеспечены водоснабжением, электричеством и высокоскоростным интернетом. Отопление и горячее водоснабжение планируется обеспечить через центральную котельную систему. Работы в жилых комплексах будут проводиться поэтапно", - сказал он.

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Версия на английском языке ФотоOver 8,000 people to be relocated to 4th and 5th residential complexes in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda 4-cü və 5-ci yaşayış məhəllələrinə 8 mindən çox adam köçürüləcək

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