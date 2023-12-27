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Госдеп: Иран повышает темпы обогащения урана не с гражданскими целями

Госдеп: Иран повышает темпы обогащения урана не с гражданскими целями Власти США считают, что наращивание Ираном темпов обогащения урана не может объясняться какими-либо целями в гражданской сфере, Вашингтон чрезвычайно озабочен этим.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 08:49
Госдеп: Иран повышает темпы обогащения урана не с гражданскими целями

Власти США считают, что наращивание Ираном темпов обогащения урана не может объясняться какими-либо целями в гражданской сфере, Вашингтон чрезвычайно озабочен этим.

Как передает Report, с таким заявлением выступил представитель Госдепартамента, чьи слова привел телеканал Fox News.

Сотрудник внешнеполитического ведомства сказал, что США "чрезвычайно обеспокоены" докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому Иран нарастил темпы обогащения урана. По версии Госдепартамента, у Тегерана "нет убедительных оснований в гражданской сфере для обогащения до 60%".

"Эскалация со стороны Ирана в ядерной сфере вызывает еще большую обеспокоенность в момент, когда он и поддерживаемые им силы продолжают опасные и оказывающие дестабилизирующее влияние действия в регионе, - утверждает представитель Госдепартамента. - Это включает недавнюю атаку с применением беспилотника против личного состава США в Ираке, нападение хуситов на торговые суда в Красном море, а также недавнюю атаку Ирана с применением боевого беспилотника на танкер для перевозки химикатов в Индийском океане".

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