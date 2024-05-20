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Токио и Сеул намерены возобновить обмены между военными

Токио и Сеул намерены возобновить обмены между военными Правительства Японии и Южной Кореи намерены возобновить обмены между военными двух стран, которые были приостановлены после инцидента в декабре 2018 года, когда корабль ВМС Южной Кореи захватил радаром японский патрульный самолет.
Другие страны
20 мая 2024 г. 04:09
Токио и Сеул намерены возобновить обмены между военными

Правительства Японии и Южной Кореи намерены возобновить обмены между военными двух стран, которые были приостановлены после инцидента в декабре 2018 года, когда корабль ВМС Южной Кореи захватил радаром японский патрульный самолет.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

Как отмечается, стороны проводят согласование для организации встречи министров обороны двух стран в ходе конференции по безопасности в Азии, которая пройдет в Сингапуре с 31 мая по 2 июня. К ней стороны могут подготовить документ о мерах, направленных на предотвращение в будущем инцидентов, подобных тому, что случился в 2018 году.

Кроме того, возможна также организация взаимных визитов на уровне министров и высокопоставленных правительственных чиновников.

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