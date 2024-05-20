Токио и Сеул намерены возобновить обмены между военными

Правительства Японии и Южной Кореи намерены возобновить обмены между военными двух стран, которые были приостановлены после инцидента в декабре 2018 года, когда корабль ВМС Южной Кореи захватил радаром японский патрульный самолет.

Правительства Японии и Южной Кореи намерены возобновить обмены между военными двух стран, которые были приостановлены после инцидента в декабре 2018 года, когда корабль ВМС Южной Кореи захватил радаром японский патрульный самолет.

Как передает Report , об этом сообщила газета Yomiuri.

Как отмечается, стороны проводят согласование для организации встречи министров обороны двух стран в ходе конференции по безопасности в Азии, которая пройдет в Сингапуре с 31 мая по 2 июня. К ней стороны могут подготовить документ о мерах, направленных на предотвращение в будущем инцидентов, подобных тому, что случился в 2018 году.

Кроме того, возможна также организация взаимных визитов на уровне министров и высокопоставленных правительственных чиновников.