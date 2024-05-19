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Испания отозвала посла в Аргентине для консультаций из-за слов президента Милея

Испания отозвала посла в Аргентине для консультаций из-за слов президента Милея Испания отозвала своего посла в Аргентине для консультаций и потребовала извинений от президента южноамериканской республики Хавьера Милея, назвавшего коррупционером Бегонью Гомес, супругу премьер-министра европейской страны Педро Санчеса.
Другие страны
19 мая 2024 г. 23:22
Испания отозвала посла в Аргентине для консультаций из-за слов президента Милея

Испания отозвала своего посла в Аргентине для консультаций и потребовала извинений от президента южноамериканской республики Хавьера Милея, назвавшего коррупционером Бегонью Гомес, супругу премьер-министра европейской страны Педро Санчеса.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Из-за поведения господина Милея отношения Испании и Аргентины переживают труднейший момент за новейшую историю. Поэтому я сообщаю, что только что вызвал для консультаций нашего посла в Буэнос-Айресе", - сказал он на пресс-конференции.

Альбарес заявил, что "Испания требует от господина Милея публичных извинений", так как считает неприемлемым, чтобы президент другой страны во время визита "оскорблял Испанию и председателя правительства Испании". "Испанское государство предоставило ему все необходимые средства на время его пребывания в нашей стране. Однако на это гостеприимство и проявление доброй воли он ответил прямыми нападками на нашу демократию, наши институты и Испанию", - сказал глава МИД.

Он также сообщил, что обсудил произошедшее с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. "Он считает, что подобные нападки на государство - члена - это также нападки на весь Евросоюз, и он сказал мне, что публично выскажется на эту тему", - добавил Альбарес.

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