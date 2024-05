CENTCOM: Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету над Аденским заливом

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" запустило одну противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети "X".

"Примерно в 21:35 по времени Саны (22:35 по бакинскому времени) поддерживаемые Ираном хуситы запустили одну противокорабельную баллистическую ракету с территории, контролируемой хуситами в Йемене, над Аденским заливом", - говорится в заявлении.

В CENTCOM отметили, что ракета не нанесла урон военным кораблям коалиции и торговым судам в регионе.