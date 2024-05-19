Число погибших сотрудников агентства ООН в Газе возросло до 198

Минимум 198 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа с октября 2023 года.

Минимум 198 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа с октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини, выступивший на пресс-конференции в Аммане после переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

"По состоянию на 1 мая общее число сотрудников БАПОР, погибших с начала боевых действий, составило 198, - указал Лаззарини. - Полностью или частично разрушены 160 ооновских объектов, в том числе школы, в которых укрывались перемещенные лица".

Глава БАПОР поддержал заявление ас-Сафади, потребовавшего провести всеобъемлющее и прозрачное международное расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в секторе Газа.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.