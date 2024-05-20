В КНДР заявили, что вынуждены принять меры по повышению ядерного сдерживания

Проведенное США на полигоне в Неваде субкритическое ядерное испытание ведет к обострению мировой гонки ядерных вооружений, и Пхеньян вынужден принять необходимые меры в связи с этим.

Проведенное США на полигоне в Неваде субкритическое ядерное испытание ведет к обострению мировой гонки ядерных вооружений, и Пхеньян вынужден принять необходимые меры в связи с этим.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

В нем отмечается, что проведенное испытание "создает новую напряженность в военном противостоянии между ядерными государствами и ускоряет глобальную гонку ядерных вооружений". "Ни в коем случае нельзя допустить влияния данного ядерного испытания на ситуацию военной безопасности в регионе Корейского полуострова. Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора", - добавил представитель ведомства.

Какие именно меры могут быть приняты, не говорится, однако отмечается, что КНДР этими действиями "последовательно защитит безопасность, права и интересы государства", а также "не допустит создания стратегического дисбаланса и вакуума обеспечения безопасности в регионе Корейского полуострова".