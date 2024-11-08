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Украина разорвала соглашение с Ираном о воздушном сообщении

Украина разорвала соглашение с Ираном о воздушном сообщении Киев прекратил действие соглашения с Тегераном о воздушном сообщении от 1993 года.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 20:56
Украина разорвала соглашение с Ираном о воздушном сообщении

Киев прекратил действие соглашения с Тегераном о воздушном сообщении от 1993 года.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Украина закрыла воздушное пространство над страной с 24 февраля 2022 года. С тех пор регулярные рейсы гражданской авиации не осуществлялись. На практике решение Украины означает, что после открытия воздушного пространства авиасообщение с Ираном возобновлено не будет.

Украина обвиняет Иран в том, что он оказывает помощь России в конфликте. Киев ранее разорвал множество различных соглашений с Россией, а также заключенных в рамках СНГ, которые фактически прекратили действовать много лет назад.

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