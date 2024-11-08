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В Швеции 80 человек заразились сальмонеллезом из-за поставленных из Украины яиц

В Швеции 80 человек заразились сальмонеллезом из-за поставленных из Украины яиц В Швеции 80 человек заразились сальмонеллезом в 2024 году после употребления куриных яиц, импортированных из Украины.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 19:57
В Швеции 80 человек заразились сальмонеллезом из-за поставленных из Украины яиц

В Швеции 80 человек заразились сальмонеллезом в 2024 году после употребления куриных яиц, импортированных из Украины.

Как передает Report, об этом сообщило издание Sweden Herald со ссылкой на данные Национального агентства по продовольствию.

По его информации, заболевшие употребляли яйца, сваренные вкрутую или не прошедшие достаточную термическую обработку. Последний случай заболевания был зафиксирован после посещения заболевшим ресторана. Отмечается, что куриные яйца, поставленные из Украины, проходили проверку, однако в них не была обнаружена сальмонелла.

Агентство неоднократно рекомендовало шведам не употреблять импортированные сырые яйца, за исключением продукции из Норвегии, Финляндии и Дании, указывает Sweden Herald.

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Версия на азербайджанском языке İsveçdə Ukraynadan gətirilən yumurtalar səbəbindən 80 nəfər infeksiyaya yoluxub

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