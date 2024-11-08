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Всемирный банк предоставит Киеву около $1,37 млрд в рамках грантового соглашения

Всемирный банк предоставит Киеву около $1,37 млрд в рамках грантового соглашения Киев получит от Всемирного банка (ВБ) около $1,37 млрд в рамках проекта по поддержке государственных расходов и обеспечению устойчивого госуправления в Украине.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 23:43
Всемирный банк предоставит Киеву около $1,37 млрд в рамках грантового соглашения

Киев получит от Всемирного банка (ВБ) около $1,37 млрд в рамках проекта по поддержке государственных расходов и обеспечению устойчивого госуправления в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило украинское Министерство финансов.

Соглашение о предоставлении денежных средств подписали украинский министр финансов Сергей Марченко и региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

"Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша <...> в размере $1,35 млрд - грант от Соединенных Штатов Америки; €10,8 млн - средства из целевого фонда доноров по совместному финансированию программы второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины", - говорится в сообщении на сайте Минфина.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении Всемирным банком нового пакета помощи в размере $750 млн.

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