О нас

Правительство ФРГ оказалось на грани раскола из-за экономического кризиса

Правительство ФРГ оказалось на грани раскола из-за экономического кризиса Кризис в Германии обостряется и канцлер Олаф Шольц не может с ним справиться.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 20:11
Правительство ФРГ оказалось на грани раскола из-за экономического кризиса

Кризис в Германии обостряется и канцлер Олаф Шольц не может с ним справиться.

Как сообщает Report, немецкий оппозиционный политик Сара Вагенкнехт назвала кризис одного из ведущих автоконцернов ФРГ — Volkswagen, символом надвигающегося упадка промышленности страны.

По ее словам, за это должно ответить правительство Шольца, которое поддерживает санкции против России в ущерб своим гражданам. Прежде всего, по карману граждан германии больно ударяет растущая стоимость энергоносителей.

Средняя биржевая цена газа в ЕС в октябре выросла максимально с осени прошлого года — до 456 долларов за кубометр. Канцлер Германии не признает своей вины.

Но события последних дней продемонстрировали, что правящая коалиция ФРГ переживает кризис. Разногласия возникли при обсуждении бюджета на следующий год. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya hökuməti iqtisadi böhrana görə parçalanma ərəfəsindədir

Экслюзивные новости

Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi