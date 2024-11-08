Кризис в Германии обостряется и канцлер Олаф Шольц не может с ним справиться.
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По ее словам, за это должно ответить правительство Шольца, которое поддерживает санкции против России в ущерб своим гражданам. Прежде всего, по карману граждан германии больно ударяет растущая стоимость энергоносителей.
Средняя биржевая цена газа в ЕС в октябре выросла максимально с осени прошлого года — до 456 долларов за кубометр. Канцлер Германии не признает своей вины.
Но события последних дней продемонстрировали, что правящая коалиция ФРГ переживает кризис. Разногласия возникли при обсуждении бюджета на следующий год. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП).