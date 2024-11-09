Arianespace анонсировала первый коммерческий запуск ракеты Ariane 6

Первый коммерческий запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 может быть произведен в начале 2025 года, со второй половины февраля.

Первый коммерческий запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 может быть произведен в начале 2025 года, со второй половины февраля.

Как передает Report , об этом сообщила компания - оператор космических запусков Arianespace.

"После успешного первого полета Ariane 6 и полного анализа полученных данных ArianeGroup и Arianespace объявили, что европейская ракета-носитель тяжелого класса совершит свой первый коммерческий полет в первом квартале 2025 года, начиная со второй половины февраля", - отмечается в сообщении.

Точная дата запуска должна быть объявлена за несколько недель до старта.

По итогам первого тестового запуска, состоявшегося 9 июля 2024 года, специалисты внесли определенные изменения для последующих стартов. Глава Arianespace Стефан Исраэль заявил, что в 2025 году планируется осуществить несколько запусков ракеты. В свою очередь глава ArianeGroup Мартен Сион сообщил, что подрядчики нарастили темпы производства компонентов для будущих ракет.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. В ближайшие годы они заменят тяжелые ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру с 1996 по 2023 год.