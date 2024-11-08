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Нетаньяху назначил нового посла в США

Нетаньяху назначил нового посла в США Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил послом Израиля в США бывшего заместителя министра образования Йехиэля Лайтера после выборов президента Соединенных Штатов, в которых победил республиканец Дональд Трамп.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 21:52
Нетаньяху назначил нового посла в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил послом Израиля в США бывшего заместителя министра образования Йехиэля Лайтера после выборов президента Соединенных Штатов, в которых победил республиканец Дональд Трамп.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение назначить доктора Йехиэля Лайтера послом Израиля в США", — говорится в сообщении.

Нетаньяху отметил, что новый посол талантливый дипломат и красноречивый оратор.

Подчеркивается, что Лайтер сам уроженец США и хорошо знаком с американской администрацией и страной.

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