Нетаньяху назначил нового посла в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил послом Израиля в США бывшего заместителя министра образования Йехиэля Лайтера после выборов президента Соединенных Штатов, в которых победил республиканец Дональд Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил послом Израиля в США бывшего заместителя министра образования Йехиэля Лайтера после выборов президента Соединенных Штатов, в которых победил республиканец Дональд Трамп.

Как передает Report , об этом сообщили в канцелярии премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение назначить доктора Йехиэля Лайтера послом Израиля в США", — говорится в сообщении.

Нетаньяху отметил, что новый посол талантливый дипломат и красноречивый оратор.

Подчеркивается, что Лайтер сам уроженец США и хорошо знаком с американской администрацией и страной.