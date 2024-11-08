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Минюст США назвал Иран причастным к подготовке убийства Трампа

Минюст США назвал Иран причастным к подготовке убийства Трампа Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана причастен к подготовке покушения на избранного президента Дональда Трампа.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 22:57
Минюст США назвал Иран причастным к подготовке убийства Трампа

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана причастен к подготовке покушения на избранного президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе Минюста США.

В сообщении отмечается, что ведомство предъявило обвинения гражданину Ирана Фархаду Шакери, которого они считают причастным к руководству сетью сообщников с целью ликвидации неугодных иранским властям людей.

"Объявленные сегодня обвинения разоблачают продолжающиеся наглые попытки Ирана напасть на граждан США, включая избранного президента Дональда Трампа, других правительственных лидеров и диссидентов, которые критикуют режим в Тегеране", — пояснил директор ФБР Кристофер Рэй.

По его словам, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана "вступил в сговор с преступниками", чтобы расправляться с американцами на территории США.

Фархад Шакери и его предполагаемые сообщники — Карлайл Ривера и Джонатан Лоудхольт, как полагает следствие, должны были ликвидировать гражданина США иранского происхождения, который публично выступал против иранского правительства.

"Ривера был арестован в Бруклине, Нью-Йорк, а Лоудхольт был арестован вчера в Стейтен-Айленде, Нью-Йорк. Шакери до сих пор на свободе и, как считается, находится в Иране. Ривера и Лоудхольт впервые предстали перед судом Южного округа Нью-Йорка вчера и были задержаны до суда", — говорится в сообщении.

Задержанный Шакери признался, что 7 октября 2024 года со стороны КСИР ему было поручено разработать план покушения на избранного президента США.

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