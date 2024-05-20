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В Мали начнут добычу на крупнейшем в Западной Африке месторождении лития

В Мали начнут добычу на крупнейшем в Западной Африке месторождении лития На месторождении лития Гуламина на юге Мали в августе могут начать добычу полезных ископаемых.
Другие страны
20 мая 2024 г. 00:57
В Мали начнут добычу на крупнейшем в Западной Африке месторождении лития

На месторождении лития Гуламина на юге Мали в августе могут начать добычу полезных ископаемых.

Как передает Report, об этом сообщает портал Bamada.

Изначально проект финансировался австралийской компанией Leo Lithium, однако в 2022 году компания вышла из проекта, и он был приобретен китайской компанией Ganfeng Lithium за 380 млн австралийских долларов.

Как отмечает портал, начало эксплуатации рудника Гуламина, которое ожидается в августе 2024 года, может оказать серьезное экономическое воздействие на Мали, поскольку предполагает создание нескольких тысяч рабочих мест, как при строительстве рудника, так и при его эксплуатации. Согласно прогнозам, месторождение содержит до 100 млн тонн сподумена - руды, богатой литием, который имеет решающее значение для производства литий-ионных аккумуляторов электромобилей и портативных электронных устройств.

Ожидается, что налоговые поступления, полученные от проекта, будут способствовать улучшению инфраструктуры страны. Открытие рудника сделает Мали одним из основных производителей лития в Африке, сегодня лидером является Демократическая Республика Конго. Залежи лития также есть в Зимбабве, Нигере и Гане.

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