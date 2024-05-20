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Сотрудники аэропортов Парижа проведут забастовку 21 мая

Сотрудники аэропортов Парижа проведут забастовку 21 мая Сотрудники парижских аэропортов Орли, Ле Бурже и Руасси - Шарль-де-Голль намерены провести во вторник забастовку, требуя премий по случаю работы во время Олимпийских игр.
Другие страны
20 мая 2024 г. 01:59
Сотрудники аэропортов Парижа проведут забастовку 21 мая

Сотрудники парижских аэропортов Орли, Ле Бурже и Руасси - Шарль-де-Голль намерены провести во вторник забастовку, требуя премий по случаю работы во время Олимпийских игр.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

Призыв к забастовке распространили крупные профсоюзы - "Всеобщая конфедерация труда", "Национальный союз автономных профсоюзов", "Французская демократическая конфедерация труда" и "Рабочая сила". Также утром запланирована манифестация перед терминалом 2E аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль, что, по опыту прошлых забастовок, может создать помехи для дорожного движения на подъездах к терминалам.

Основные требования бастующих: единоразовая премия для всех работников аэропортов, которые будут задействованы в период с 8 июля по 15 сентября, увеличение штата сотрудников с целью снизить нагрузку на уже действующих, ранний выход на пенсию с учетом тяжелых условий труда и пересмотр зарплат в сторону увеличения. "Количество участников не так уж мало, но это не парализует работу", - признался один из профсоюзных активистов в беседе с корреспондентом издания.

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