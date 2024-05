ЕС следит за ситуацией с жесткой посадкой вертолета с президентом Ирана на борту

Евросоюз внимательно следит за сообщениями о том, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, совершил жесткую посадку.

Как передает Report , об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал на своей странице в соцсети "X".

"Внимательно следим за сообщениями о том, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана и министр иностранных дел, был вынужден неожиданно совершить посадку и их состояние пока не ясно", - говорится в публикации.

Following closely reports that the helicopter carrying the Iranian President and the foreign minister has been forced to land unexpectedly and their condition not yet clear.



Together with EU member states and partners, we are monitoring the situation closely.