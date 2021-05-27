У пассажиров не будут требовать COVID-паспорта при поездках в регионы

Пассажирам, направляющимся из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы, не потребуется COVID-паспорт

Пассажирам, направляющимся из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы, не потребуется COVID-паспорт.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

"При входе пассажиров на станции автовокзала будет проверяться температура. При выявлении каких-либо симптомов или высокой температуры, пассажир будет направлен в медицинские пункты на автостанциях", - сказала она.

"Уже начата подготовка к перевозке пассажиров на БМАК и 56 региональных автовокзалах. Территория автовокзала, автобусы, билетные кассы, залы ожидания пассажиров дезинфицируются", - добавила представитель ГСАТ.