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У пассажиров не будут требовать COVID-паспорта при поездках в регионы

У пассажиров не будут требовать COVID-паспорта при поездках в регионы Пассажирам, направляющимся из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы, не потребуется COVID-паспорт
Инфраструктура
27 мая 2021 г. 17:02
У пассажиров не будут требовать COVID-паспорта при поездках в регионы
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Пассажирам, направляющимся из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы, не потребуется COVID-паспорт.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

"При входе пассажиров на станции автовокзала будет проверяться температура. При выявлении каких-либо симптомов или высокой температуры, пассажир будет направлен в медицинские пункты на автостанциях", - сказала она.

"Уже начата подготовка к перевозке пассажиров на БМАК и 56 региональных автовокзалах. Территория автовокзала, автобусы, билетные кассы, залы ожидания пассажиров дезинфицируются", - добавила представитель ГСАТ.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan regionlara gedəcək sərnişinlərdən COVID pasportu tələb edilməyəcək

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