ГСАТ: Пассажирам рекомендуется приобретать билеты онлайн

"При входе пассажиров на станции автовокзала будет проверяться температура"

С середины следующего месяца продажа билетов на автобусы из Баку в регионы будет осуществляться онлайн.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

"Пассажирам рекомендуется приобретать билет онлайн во избежание возможных очередей. Автобусы, отправляющиеся в регионы, смогут перевозить пассажиров в обычном режиме. Каких-либо ограничений в пассажироперевозках не предусмотрено. 70% водителей уже вакцинированы. Температура пассажиров будет измеряться у автобусов. Пассажиры с температурой или другими подозрительными симптомами будут направлены в медицинский пункт. В автобусах пассажиры будут сидеть как обычно, соблюдать дистанцию не потребуется. Согласно соответствующему решению Кабинета министров, кондиционеры в автобусах максимально не будут подключаться, будет включена вентиляция. Но после того, как температура достигнет высокой отметки, кондиционеры начнут подключать", - сказал он.

Н.Аллахъярова также сообщила, что с 31 мая по 566 маршрутным линиям будет курсировать 1 864 автобуса. Продажа билетов откроется 30 мая.