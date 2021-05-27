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ГСАТ: Пассажирам рекомендуется приобретать билеты онлайн

ГСАТ: Пассажирам рекомендуется приобретать билеты онлайн "При входе пассажиров на станции автовокзала будет проверяться температура"
Инфраструктура
27 мая 2021 г. 16:39
ГСАТ: Пассажирам рекомендуется приобретать билеты онлайн
Нурида Аллахъярова
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С середины следующего месяца продажа билетов на автобусы из Баку в регионы будет осуществляться онлайн.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

"Пассажирам рекомендуется приобретать билет онлайн во избежание возможных очередей. Автобусы, отправляющиеся в регионы, смогут перевозить пассажиров в обычном режиме. Каких-либо ограничений в пассажироперевозках не предусмотрено. 70% водителей уже вакцинированы. Температура пассажиров будет измеряться у автобусов. Пассажиры с температурой или другими подозрительными симптомами будут направлены в медицинский пункт. В автобусах пассажиры будут сидеть как обычно, соблюдать дистанцию не потребуется. Согласно соответствующему решению Кабинета министров, кондиционеры в автобусах максимально не будут подключаться, будет включена вентиляция. Но после того, как температура достигнет высокой отметки, кондиционеры начнут подключать", - сказал он.

Н.Аллахъярова также сообщила, что с 31 мая по 566 маршрутным линиям будет курсировать 1 864 автобуса. Продажа билетов откроется 30 мая.

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Версия на азербайджанском языке DANX: Sərnişinlər bileti onlayn almağa üstünlük versinlər

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