Строительство железнодорожного моста на азербайджано-иранской границе завершится в течение месяца

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Строительство железнодорожного моста протяженностью 82,5 м над рекой Астара на границе с Ираном, проводимое в рамках проекта международного транспортного коридора Север-Юг, завершится в течение одного месяца.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов на презентации совместного предприятия "Азрустранс", учрежденного АЖД и российской компанией "Русагротранс".

По его словам, необходимо увеличить грузооборот между Азербайджаном и Ираном. Оба государства продолжают поиски источников финансирования для ускорения строительства железной дороги Решт-Астара.

Отметим, ранее Азербайджан предложил оказать помощь Ирану в размере 500 млн. долларов для реализации этого проекта.

"В рамках проекта международного транспортного коридора Север-Юг объединит крупные мировые экономики. Этот коридор имеет важное значение для перевозки транзитных грузов. Он охватывает территорию от Индии, через территорию Ирана, Азербайджана, России, и до Финского залива. Грузооборот между Европой и Индией составляет 26 млн. тонн в год. Азербайджан – единственная страна, которая соединяет по суше эти два региона", - отметил Дж.Гурбанов.

Коснувшись вновь созданного совместного предприятия, Дж.Гурбанов сообщил, что в арсенале компании имеется 72 тыс. вагонов.