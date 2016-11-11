Создана рабочая группа в связи с усовершенствованием системы дождевой канализации в городе Баку

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании рабочей группы в связи с усовершенствованием системы дождевой канализации в городе Баку.

Как сообщает Report, в документе говорится, что стремительное экономическое развитие, идущее в последнее время в городе Баку, рост численности населения, строительство многочисленных зданий и объектов различного назначения в несколько раз повысили нагрузку на городское хозяйство, его инфраструктуру, в том числе объекты инженерно-коммуникационного обеспечения.

Отмечается, что дожди, прошедшие в городе Баку в сентябре и октябре 2016 года, соответственно в 9,2 и 3,7 раза превысили норму осадков для данного периода. В результате данных осадков нефункционирование системы дождевой канализации, предназначенной для отвода поверхностных вод на улицах и проспектах, вызвало серьезные последствия, ряду объектов и строений различного назначения был причинен ущерб, ограничено передвижение граждан и транспорта.

Система дождевой канализации города Баку и Абшеронского полуострова отстает от высоких темпов развития и не отвечает требованиям городского хозяйства, что требует усовершенствования данной системы, в том числе управления поверхностными водами, их очистки, принятия необходимых мер на городских автомобильных дорогах, в жилых массивах, сталкивающихся с серьезными проблемами в результате накопления дождевых и талых вод, сохранения в норме экологической и санитарной обстановки в городе.

В целях улучшения системы дождевой канализации в городе Баку, экологической и санитарной обстановки в городе, в связи с усовершенствованием системы дождевой канализации в городе Баку создана рабочая группа в следующем составе:

Руководитель рабочей группы

Рамиз Мехтиев - руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики

Члены рабочей группы

Абид Шарифов - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики;

Зейнал Нагдалиев - заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом работы с органами регионального управления и местного самоуправления;

Гаджибала Абуталыбов - глава Исполнительной власти города Баку;

Кемаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики;

Рамиль Усубов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики;

Аббас Алескеров - председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре;

Горхмаз Гусейнов - председатель Открытого акционерного общества "Азерсу";

Ахмед Ахмедзаде - председатель Открытого акционерного общества мелиорации и водного хозяйства Азербайджана;

Балабаба Рзаев - председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг"

Салех Мамедов - председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол".

Согласно распоряжению, рабочей группе поручено проанализировать состояние линий дождевой канализации города Баку и в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения по управлению системой канализации с учетом перспектив социально-экономического развития, темпов роста населения, повышению ее надежности, последовательной и поэтапной реконструкции, а также осуществлению других необходимых мер, исключающих экологические и санитарные угрозы и проблемы в этой области.

Кроме того, в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о принятии комплексных мер для отвода поверхностных вод с выявлением городских автомобильных дорог в городе Баку, где имеется угроза скопления дождевых и талых вод.

В двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения по осуществлению оперативного управления в устранении Исполнительной властью города Баку и районов города Баку последствий возможного наводнения и других чрезвычайных ситуаций на территории города, координации работы хозяйственных служб в этой области, а также созданию соответствующей материально-технической базы для принятия безотлагательных мер.