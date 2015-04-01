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    ​Сильный ветер стал причиной отмены 80 рейсов в аэропорту Амстердама

    Частично закрыт порт нидерландского города Роттердам

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В главном амстердамском аэропорту Схипхол из-за сильного ветра были отменены около 80 авиарейсов. Частично закрыт порт нидерландского города Роттердам.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, представитель аэропорта заявил, что в течение дня количество отмененных рейсов может увеличиться. По его словам, отмена затронула в основном рейсы из стран Европы.

    По данным представителя порта Роттердама, из-за сильного ветра также закрыты два контейнерных терминала. Он отметил, что это стандартные меры предосторожности.

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