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    Ремонтируется железнодорожная линия Шамкир-Алабашлы

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане начаты ремонтные работы на перегоне Шамкир-Алабашлы протяженностью 8,6 км железной дороги Баку-Беюк Кесик.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ремонтные работы продлятся 5 дней. Капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №11.

    Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик". Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано 430 км железной дороги. 

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