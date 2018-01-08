Ремонтируется железнодорожная линия Шамкир-Алабашлы

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане начаты ремонтные работы на перегоне Шамкир-Алабашлы протяженностью 8,6 км железной дороги Баку-Беюк Кесик.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ремонтные работы продлятся 5 дней. Капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №11.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик". Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано 430 км железной дороги.