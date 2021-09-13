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Работы на станции метро "Джафар Джаббарлы" завершатся в ближайший месяц

Работы на станции метро "Джафар Джаббарлы" завершатся в ближайший месяц ЗАО "Бакинский метрополитен" завершит работы по капитальному ремонту и реконструкции станции "Джафар Джаббарлы" в ближайший месяц.
Инфраструктура
13 сентября 2021 г. 17:35
Работы на станции метро Джафар Джаббарлы завершатся в ближайший месяц

ЗАО "Бакинский метрополитен" завершит работы по капитальному ремонту и реконструкции станции "Джафар Джаббарлы" в ближайший месяц.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

По его словам, работы ведутся в трех направлениях: "В рамках первого из них выполнены 70% работ, связанных с прокладкой новых коммуникационных линий и строительством дренажной системы, по второму направлению - на 50%, которые связаны с изоляционными работами. Работы по укладке плитки на станции завершены более чем на 30%".

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