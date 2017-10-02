Президент Азербайджана принял участие в открытии автомобильной дороги Пиргулу-Демирчи в Шамахе

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 2 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии капитально реконструированной автомобильной дороги Пиргулу-Демирчи.

В соответствии с Государственными программами социально-экономического развития регионов в последние годы осуществляются целенаправленные меры по модернизации дорожной инфраструктуры. Объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог ежегодно растет. В настоящее время, наряду с капиталовложениями международных финансовых структур, связанными с реконструкцией и усовершенствованием транспортно-дорожной инфраструктуры республики, за счет средств государственного бюджета также успешно реализуются крупномасштабные проекты. Согласно распоряжениям и указаниям президента Ильхама Алиева, основное внимание сейчас направлено на ремонт и реконструкцию дорог, соединяющих села и поселки в регионах, а также внутренних дорог населенных пунктов. Один из таких проектов реализован в Шамахинском районе.

Как сообщает Report, председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях автомобильной дороги Пиргулу-Демирчи.

Было сообщено, что протяженность дороги составляет 8 километров. В связи с тем, что автомобильная дорога Пиргулу-Демирчи долгое время не ремонтировалась, а также была не заасфальтирована, проезжая часть находилась в непригодном состоянии. А это создавало проблемы в передвижении автотранспортных средств, особенно в осенне-зимний период. В результате проделанной работы двухполосная автомобильная дорога Пиргулу-Демирчи реконструирована в соответствии с 4-й технической категорией. Ширина проезжей части составляет 3,5-4 метра, ширина дорожного полотна, включая обочины – 7-8 метров. Вдоль дороги проложены 14 водоотводных труб различного диаметра, общей протяженностью 210 метров. Для нормальной организации движения автотранспортных средств в нужных местах установлены 92 дорожных знака, нанесена дорожная разметка и указатели длиной 24 тысячи метра, в 3-х местах построены автобусные остановки.

Согласно поручению главы государства, строительство автомобильной дороги Пиргулу-Демирчи выполнено ОАО "Азеравтойол" с высоким качеством. Строительство этой автомобильной дороги, расположенной на горной территории Шамахинского района, соединив 5 населенных пунктов с населением 1,6 тысячи человек, значительно улучшит перевозку грузов и пассажиров.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

В заключение было сделано фото на память.