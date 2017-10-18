Первые квартиры в построенном MİDA Ясамальском жилом комплексе сдадут в эксплуатацию следующим летом

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Ясамальский жилой комплекс, строящийся для удовлетворения жилищного спроса населения, обеспечит квартирами 1 843 семьи.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Государственного агентства жилищного строительства при президенте Азербайджана (MİDA) Садиг Садигов.

По его словам, первые квартиры в комплексе будут сданы в эксплуатацию следующим летом.

"Более 20 подрядчиков и 3 500 рабочих привлечены к реализации этого проекта", - сказал он.

Кроме того, по словам официального представителя MİDA, на данный момент агентство проектирует жилой комплекс, состоящий из 3 000 квартир.