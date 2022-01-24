Отменился вечерний рейс Баку-Стамбул

Задерживается рейс Стамбул-Баку ЗАО " Азербайджанские авиалинии " (AZAL).

Из-за сильного снегопада в Стамбуле также отменился вечерний рейс Баку-Стамбул-Баку (J2 077/078).

Об этом Report сообщили в ЗАО " Азербайджанские авиалинии " (AZAL).

Планируется, что пассажиры отмененного рейса вылетят вместе с пассажирами завтрашнего утреннего рейса (J2 075/076) на широкофюзеляжном самолете.

17:53

Задерживается рейс Стамбул-Баку ЗАО " Азербайджанские авиалинии " (AZAL).

Об этом Report сообщили в авиакомпании.

По сообщению, причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия и сильный снег в Стамбуле. В настоящее время пассажиры находятся внутри терминала, они будут обеспечены едой и безалкогольными напитками.

Самолет отправится в Баку, как только будет выдано разрешение Международного аэропорта Стамбула.