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Отменился вечерний рейс Баку-Стамбул

Отменился вечерний рейс Баку-Стамбул Задерживается рейс Стамбул-Баку ЗАО " Азербайджанские авиалинии " (AZAL).
Инфраструктура
24 января 2022 г. 21:08
Отменился вечерний рейс Баку-Стамбул

Из-за сильного снегопада в Стамбуле также отменился вечерний рейс Баку-Стамбул-Баку (J2 077/078).

Об этом Report сообщили в ЗАО " Азербайджанские авиалинии " (AZAL).

Планируется, что пассажиры отмененного рейса вылетят вместе с пассажирами завтрашнего утреннего рейса (J2 075/076) на широкофюзеляжном самолете.

17:53

Задерживается рейс Стамбул-Баку ЗАО " Азербайджанские авиалинии " (AZAL).

Об этом Report сообщили в авиакомпании.

По сообщению, причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия и сильный снег в Стамбуле. В настоящее время пассажиры находятся внутри терминала, они будут обеспечены едой и безалкогольными напитками.

Самолет отправится в Баку, как только будет выдано разрешение Международного аэропорта Стамбула.

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Версия на азербайджанском языке AZAL-ın Bakı-İstanbul-Bakı reysi ləğv edilib
Версия на английском языке AZAL's Istanbul-Baku flight delayed

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