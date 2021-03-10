О нас
Report Georgia
Аудио новости

Официальное заявление о крушении поезда в Сумгайыте

Официальное заявление о крушении поезда в Сумгайыте "Причины произошедшего будут расследованы соответствующими органами и будет дана правовая оценка"
Инфраструктура
10 марта 2021 г. 17:01
Официальное заявление о крушении поезда в Сумгайыте

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) сегодня сделало заявление в связи с ДТП со смертельным исходом возле Главной сумгайытской станции.

Как сообщили Report в ведомстве, около 13:20 тепловоз с 10-ю цистернами столкнулся с микроавтобусом под управлением Маарифа Валех оглы Лазымова, который пытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд при подъезде к Сумгайытской станции. В результате происшествия скончался составитель поездов Муртуз Алексей оглы Абдуллаев.

"Причины произошедшего будут расследованы соответствующими органами и будет дана правовая оценка", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sumqayıtdakı qatar qəzası barədə rəsmi açıqlama

Новости партнеров

Самое читаемое

Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
В Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
ФотоВ Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
7 марта 2021 г. 13:19
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий
Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий
5 марта 2021 г. 17:51
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19
4 марта 2021 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi