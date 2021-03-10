Официальное заявление о крушении поезда в Сумгайыте

"Причины произошедшего будут расследованы соответствующими органами и будет дана правовая оценка"

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) сегодня сделало заявление в связи с ДТП со смертельным исходом возле Главной сумгайытской станции.

Как сообщили Report в ведомстве, около 13:20 тепловоз с 10-ю цистернами столкнулся с микроавтобусом под управлением Маарифа Валех оглы Лазымова, который пытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд при подъезде к Сумгайытской станции. В результате происшествия скончался составитель поездов Муртуз Алексей оглы Абдуллаев.

"Причины произошедшего будут расследованы соответствующими органами и будет дана правовая оценка", - отмечается в заявлении.