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    ​Обсуждены перспективы сотрудничества между статистическими комитетами Азербайджана и Мексики

    Посол Мексики Родриго Лабардини провел встречу с Тахиром Будаговым

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с главой Государственного комитета по статистике Азербайджана Тахиром Будаговым.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики, на встрече Т.Будагов проинформировал о сфере деятельности Комитета и его сотрудничестве с другими государственными органами.

    В свою очередь, посол Лабардини рассказал о работе Мексиканского национального института статистики, географии и информатики, затронул области, охватываемые статистическими структурами своей страны. Более того, дипломат подчеркнул необходимость установления правовой базы для двустороннего сотрудничества между соответствующими учреждениями обеих стран.

    Стороны выразили взаимный интерес касательно будущего обмена опытом и развития двусторонних связей в вышеупомянутой сфере.

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