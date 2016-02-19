​Национальный авиаперевозчик Азербайджана создает собственный низкобюджетный бренд

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляет о планах по созданию новой торговой марки AZALJET, представляющей низкобюджетные направления авиаперевозчика. Об этом сообщили Report в пресс-службе AZAL.

Полеты под брендом AZALJET начнут осуществляться c 28 марта 2016 года на базе имеющейся инфраструктуры гражданской авиации Азербайджана.

На рейсах, выполняемых под брендом AZALJET, провоз багажа и питание на борту будут предлагаться за дополнительную плату. Подобная практика частично с августа 2015 года и полномасштабно с 1 февраля 2016 года стала успешно применяться на ряде авиарейсов AZAL, в связи с чем авиакомпания приняла решение о создании отдельного бренда, который будет предлагать авиабилеты по данной схеме.

После выделения в отдельную структуру собственного низкобюджетного бренда авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" будет продолжать выполнять свои классические авиарейсы, включающие, как и раньше, провоз багажа и полный ассортимент бортового питания.

"Таким образом, национальный авиаперевозчик Азербайджана получит возможность эффективно конкурировать на авиарынке как с классическими авиакомпаниями, так и с низкобюджетными, которые проявляют интерес к нашему рынку. В частности, в регионы Азербайджанской Республики уже выполняются полеты со стороны авиакомпании Anadolu Jet, которая является низкобюджетным брендом Turkish Airlines, а в конце марта возобновляются полеты из Баку в Будапешт венгерским лоукостером WizzAir. Интерес к полетам в Азербайджан уже проявляют и другие бюджетные авиакомпании, в том числе турецкие Pegasus и Atlasjet", - говорится в заявлении

"Данная бизнес-модель предполагает экономию на ряде удобств, что позволяет заметно снизить стоимость по сравнению с классическими авиаперевозчиками. Наряду с этим, мы, как и прежде, гарантируем высокий уровень безопасности и обслуживания на всех рейсах Национального авиаперевозчика Азербайджана", - сказал президент ЗАО AZAL Джахангир Аскеров.