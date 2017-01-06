На трех улицах Баку ограничивается движение

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня ограничивается движение на некоторых проспектах и улицах Баку. Как сообщили Report в ОАО "Азеравтойол", ремонтные работы будут проводиться на проспекте Нефтяников (на пересечении с проспектом Нобеля), улице Джафара Хандана (между улицами Шовкят Мамедовой и Ибрагимпаши Дадашова) и улице Наджафа Нариманова.

Отметим, что на пересечении проспекта Нефтяников с проспектом Нобеля сегодня начинается снос старых железнодорожных путей. Этот процесс завершится в течение ближайших двух дней. Движение на этом участке будет ограничено частично.

На улице Джафара Хандана между улицами Шовкят Мамедовой и Ибрагимпаши Дадашова в Бинагадинском районе уже ведутся ремонтные работы. На этом участке прокладываются новые линии водопровода, а также ведутся работы по укладке асфальта. Ремонт продлится до следующей рабочей недели. Движение на этом участке также будет ограничено частично.

На улице Наджафа Нариманова обновляется асфальтобетонное покрытие, в связи с чем движение также частично перекрыто.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, говорится в сообщении.