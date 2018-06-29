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    На трассе Баку-Сумгайыт завершается первый этап ремонтных работ

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Завершаются работы на участке дороги от Бакинского международного автовокзального комплекса до моста Сабир (на трассе Баку-Сумгайыт).

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства "Азербайджанские автомобильные дороги" Анар Наджафли.

    По его словам, с завтрашнего дня эта часть дороги сдается в эксплуатацию: "Сданный в эксплуатацию участок дороги устранит плотность движения, тем самым возобновится движение по тоннелю 20 Января. После этого плотность будет устранена. Ремонтные работы полностью завершатся за одну неделю".

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