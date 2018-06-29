На трассе Баку-Сумгайыт завершается первый этап ремонтных работ

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Завершаются работы на участке дороги от Бакинского международного автовокзального комплекса до моста Сабир (на трассе Баку-Сумгайыт).

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства "Азербайджанские автомобильные дороги" Анар Наджафли.

По его словам, с завтрашнего дня эта часть дороги сдается в эксплуатацию: "Сданный в эксплуатацию участок дороги устранит плотность движения, тем самым возобновится движение по тоннелю 20 Января. После этого плотность будет устранена. Ремонтные работы полностью завершатся за одну неделю".