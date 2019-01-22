На транзитные грузы пришлось 18% всех грузоперевозок по TRACECA

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 47 720 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 10 428,8 млн тонн/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, 30 153,8 тыс. тонн (63,2%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 11 316,9 тыс. тонн (23,7%) - железнодорожным, 6 249,3 тыс. тонн (13,1%) - морским транспортом.

Транзитные грузы составили 8 520,3 тыс. тонн или 17,9% грузоперевозок по транспортному коридору.