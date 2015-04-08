​На основных центральных дорогах Баку наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева, в сторону города, наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

Об этом Report сообщили в центре интеллектуального управления транспортом.

Водители могут воспользоваться альтернативными путями по проспекту Зии Буньядова и Бабека.

В то же время, высокая плотность движения автомобильного транспорта наблюдается на трассе Баку-Сумгайыт (перед международным автовокзальным комплексом), Бинагадинском шоссе (в сторону города), а также на проспекте Азадлыг.