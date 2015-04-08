 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На основных центральных дорогах Баку наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта

    Водителям рекомендовано воспользоваться альтернативными путями

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева, в сторону города, наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

    Об этом Report сообщили в центре интеллектуального управления транспортом.

    Водители могут воспользоваться альтернативными путями по проспекту Зии Буньядова и Бабека.

    В то же время, высокая плотность движения автомобильного транспорта наблюдается на трассе Баку-Сумгайыт (перед международным автовокзальным комплексом), Бинагадинском шоссе (в сторону города), а также на проспекте Азадлыг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi