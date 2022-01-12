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На одной из улиц Баку перекрыто движение транспорта

На одной из улиц Баку перекрыто движение транспорта На улице Алиджабара Оруджалиева в Наримановском районе Баку временно приостановлено движение транспорта.
Инфраструктура
12 января 2022 г. 10:00
На одной из улиц Баку перекрыто движение транспорта

На улице Алиджабара Оруджалиева в Наримановском районе Баку временно приостановлено движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В рамках реконструкции на улице будут проведены работы по обновлению горизонтальных линий разметки на дороге. В связи с этим движение по улице будет организовано в одностороннем порядке с изменением направления движения.

Водителям в качестве альтернативы рекомендуется воспользоваться улицами Ага Нематулла, Ашуг Молла Джума, Иззаддин Гасаноглу и др.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Əlicabbar Orucəliyev küçəsində nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb

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