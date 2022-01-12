На одной из улиц Баку перекрыто движение транспорта

На улице Алиджабара Оруджалиева в Наримановском районе Баку временно приостановлено движение транспорта.

На улице Алиджабара Оруджалиева в Наримановском районе Баку временно приостановлено движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В рамках реконструкции на улице будут проведены работы по обновлению горизонтальных линий разметки на дороге. В связи с этим движение по улице будет организовано в одностороннем порядке с изменением направления движения.

Водителям в качестве альтернативы рекомендуется воспользоваться улицами Ага Нематулла, Ашуг Молла Джума, Иззаддин Гасаноглу и др.